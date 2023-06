Em Salvador, idoso é resgatado após ser abandonado em sítio

Um idoso foi resgatado após ser abandonado em um sítio no bairro do Cassange, em Salvador. Após o resgate, ele foi levado para um abrigo na cidade. As condições de trabalho dele serão investigadas pelo Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional. As informações são da TV Bahia.

O sítio onde o idoso foi abandonado foi invadido pela vegetação, não tem água potável e a proteção contra chuva é feita com uma espécie de lona improvisada. Além disso, muito lixo foi encontrado nos cômodos.

O idoso foi identificado apenas como Juquinha, e não sabe dizer quantos anos tem. Ele foi resgatado após denúncia de moradores da região.

De acordo com os moradores, Juquinha morava no interior da Bahia e foi levado para o sítio para trabalhar há mais de 20 anos. Após a morte do dono do local, o imóvel ficou para a filha e para a viúva, que não moram mais no local. Elas mantiveram o idoso no sítio como uma espécie de caseiro, mas ele não recebe nenhuma remuneração.

Após a inspeção dos órgãos, o idoso passou por exames e consulta médica. O próximo passo, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos de Lauro de Freitas, município vizinho a Salvador e próximo ao bairro onde fica o sítio, é identificar o idoso, já que ele não sabe o próprio nome completo, nem idade.

A Superintendência Regional já colheu depoimentos de testemunhas e notificou as donas do imóvel. A audiência deveria acontecer de forma remota, mas nenhuma delas compareceu.