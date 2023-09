Em véspera de feriado, tempo de espera do ferry boat chega a 2h

Com a chegada da véspera do feriado de 7 de setembro, que marca a Independência do Brasil, a população vive a expectativa de congestionando e fluxo intenso para quem planeja deixar da capital baiana. A situação, no entanto, parece mais tranquila para os usuários do ferry boat, durante a manhã desta quarta-feira, 6.

Em contato com o Portal A TARDE, a Internacional Travessias (IT), empresa que administra o funcionamento do serviço, comunicou que o movimento tem sido mais intenso no Terminal de São Joaquim. O tempo de espera para veículos tem sido de cerca de duas horas, mas podendo chegar a 2h30. Os ferries saem de hora em hora, com extras a cada 1h30.

Inicialmente, o terminal estava operando com apenas quatro ferries, mas, neste momento, o serviço passou a atuar com cinco embarcações - Pinheiro, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia, Zumbi dos Palmares e Ivete Sangalo.

Por fim, a IT informou que não tem ocorrido fluxo intenso para o acesso de pedestres, somente o tempo de espera normal entre as saídas das embarcações.