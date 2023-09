Embalagens dos produtos da Osid têm novo visual

As embalagens dos produtos do Centro de Panificação Santa Dulce estão de cara nova. A Osid apresentou, na manhã desta quarta-feira, 13, as novas embalagens que levam desenhos do Anjo Bom da Bahia. A renda obtida com as vendas é destinada ao Centro Educacional Santo Antônio, escola fundada pela primeira santa brasileira em Simões Filho.

O Centro de Panificação Santa Dulce existe desde 1996. De acordo com Daniel Reis, coordenador da instituição, foi observado que as embalagens antigas não comunicavam bem ao público as obras sociais criadas pela santa. “Essas novas embalagens traduzem todos os valores institucionais, o amor, o carinho e toda a dedicação que ultrapassa o cunho comercial em nossos produtos”, afirma. A nova arte destaca Santa Dulce e “seus filhos”, meninos sem referência familiar acolhidos pela santa em seu antigo orfanato.

“Vale ressaltar que não apenas o panetone, mas com os demais produtos produzidos na Dulce Natura, o consumidor pode ajudar as Obras”, completa o coordenador. As novas estampas estão nas embalagens de pães de forma integral, hot dog, hambúrguer e milho. Já os pães de forma tradicional, integral com passas e açúcar mascavo e pão zero, passarão pela transformação visual até o final deste mês.

Daniel destaca que o projeto das novas embalagens foi construído com a agência Dendê Marcas e o artista visual Sérgio Bordim. “A agência fez o trabalho voluntário, e com a arte do Sérgio as embalagens buscam traduzir um conceito, conta a história do direcionamento da instituição”, acentua.

Os produtos Dulce Natura podem ser encontrados nos principais supermercados de Salvador, região metropolitana e Feira de Santana. “Também estamos nos grandes atacados e varejos, além disso, a loja Dulce Sabor localizada no Largo de Roma, dentro do complexo santuário e em Simões Filho”, lembra Daniel. Os produtos também podem ser adquiridos por meio do televendas (71) 99990-8915 (WhatsApp). Toda a renda dos produtos é revertida para o Cesa que acolhe mais de 950 crianças e jovens.

*Sob a supervisão da editora Kenna Martins