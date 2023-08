Embasa atualiza sobre abastecimento de água nos bairros de Salvador

A Embasa atualizou a situação de abastecimento de água nos bairros de Salvador nesta quarta-feira, 16. O serviço foi impactado em algumas localidades por causa do apagão nacional registrado na terça-feira, 15.

Na capital baiana, o abastecimento de água continua sendo regularizado, com previsão de normalização na tarde de quinta-feira, 17. A concessionária ainda detalhou como está o processo de regularização nos pontos da capital baiana que foram afetados.

Veja a lista: Aeroporto, Alphavile I, Alto do coqueirinho, Bairro da paz, Costa Verde, Itapuã, Jaguaribe, Mussurunga, Nova Brasília de Itapuã, Av. Orlando Gomes, Av. Paralela, Parque São Cristóvão, Patamares, Piatã, Placaford, Praia do Flamengo, São Cristóvão, Stella Maris, Trobogy (parte) e Vale dos Lagos (parte).

"No interior do estado, todos os sistemas de abastecimento nos municípios atendidos pela Embasa já estão em operação e a previsão para normalização do fornecimento de água também é até o final da tarde de amanhã, 17", acrescenta a Embasa.