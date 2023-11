Emocionada, cadidata do Enem fala sobre sonho em cursar psicologia | A TARDE

"Primeiro porque passei por muita coisa na minha infância, das quais eu tive que me curar sozinha. Me encontrei em um estado muito triste, depressivo. Perdi a minha mãe cedo e foram diversas coisas nesse período da infância e adolescência que me impulsionaram mais para fazer psicologia". Esses são os motivos que levaram Kaiane Santana, uma estudante de 20 anos, realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tentar realizar o sonho de estudar psicologia.

Emocionada, ela falou em etrevista ao Portal A TARDE sobre seus desejos, motivações, e como a psicologia irá ajuda-la a transforma sua vida e a vida de pessoas próximas dela.

"Vai ser muito importante eu fazer esse curso. Eu fiz acompanhamento quando eu era menor e foi a psicologia que me ajudou bastante. Não me ajudou por completo porque eu não continuei fazendo e então eu tive que superar esse trauma sozinha, mas foi o que me ajudou a conseguir superar. Agora, eu quero ajudar outras pessoas a não cafrregarem traumas da infância, como eu carreguei. Esse problemas passados reflete no que a gente vai ser na nossa vida adulta. Ele geram bloqueio e gatilhos que causam sofrimento", disse.





Kailane Santana, de 20 anos, fala sobre o sonho em cursar psicologia Leo Moreira / Grupo A TARDE

Kailane compareceu ao segundo do dia de prova do Enem. Ela está relizando o exame no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, no Imbuí, em Salvador. A estudante faz partes dos mais de 300 mil baianos e 69.521 solteropolitanos inscritos para prova.

Desta vez, os candidatos estão respondendo as provas de Matemática e de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia), com cinco horas de duração. O gabarito das provas será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no dia 24 de novembro e o resultado sairá no 16 de janeiro de 2024.