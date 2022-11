Empreendedores veganos em Salvador oferecem diversidade aos adeptos

Além da alimentação, o estilo de vida vegano promove o repúdio à exploração ou sofrimento de animais. Isto significa que todo produto consumido pelos adeptos deve possuir fórmulas totalmente livres de qualquer componente de origem animal.

Em Salvador, os adeptos ao veganismo possuem cada vez mais opções de itens para cumprir a filosofia em sua totalidade, inclusive no vestuário. Dono da EstiloVeg, Anderson Guimarães explica que, em nenhum momento da fabricação das peças, há qualquer resquício de exploração animal.

"A roupa vegana não tem nada de origem animal, não só na composição, mas por trás. A marca não pode financiar ou apoiar um rodeio, por exemplo. Tem que ser livre de associação com exploração animal, além de não poder ter coro, lã, corante extraído de animais e outros", explica.

Estilo Veg iniciou as atividades apenas com venda de camisetas | Foto: Divulgação

A loja, que envia itens para todo o Brasil, existe desde 2017 e tem atraído, cada vez mais pessoas não adeptas ao veganismo, que buscam formas de participar da preservação do meio ambiente.

"A abertura de não veganos também é muito grande. São pessoas que querem experimentar, comprar coisas sem origem animal. A Estilo Veg é uma loja que inicialmente vendia só camiseta, hoje tem ecobags, bolsas. Muita coisa vem de fora por não ter a mão de obra vegana", explica.

Desde 2019, quem procura por cosméticos veganos e naturais encontra diversas opções no Bosque dos Aromas. Contrariando a ideia de que tudo que é vegano é mais caro, o catálogo da loja tem o item mais caro por R$ 54,99.

"Eu já era vegetariana na época, daí minha mãe teve a ideia de criar uma saboaria e eu disse: 'então vamos fazer já vegano'. Depois, fomos implementamos novos produtos e hoje são mais de 90. A gente faz o preço mais justo possível. Não temos por que meter a faca nos clientes", conta Bárbara Pedroso, proprietária do local.

Ela também reforça que a adesão vem de pessoas não veganas. "Metade dos meus clientes não são veganos. Independente do veganismo, hoje as pessoas buscam opções mais naturais e quando é vegano, para ela é um plus. Não é por a pessoa não ser vegana que ela não pode optar por produtos que não são testados em animais e tenham produtos de origem animal. Para elas é uma forma de ajudar o meio ambiente".

E os ‘gateiros’ de plantão também possuem opção vegana para oferecer aos bichanos na Miau Brasil, que comercializa produtos para os animais e seus donos. Entre os itens, há produtos para ajudar na interação do humano com o gato, alimentos, além de acessórios, decoração, camisas, bottons e canecas.

Miau Brasil comercializa produtos para os animais e seus donos | Foto: Divulgação

Girleandila Portugal, dona da loja, lembra que a adoção das gatas Skat e Lizete foram o ponto principal para a criação da loja. "Na procura de produtos para elas, percebi que não era seguro, e a maioria não oferecia qualidade e segurança. Então pensei: por que não desenvolver?", conta ela.

Além de não envolver exploração animal, os produtos comercializados envolvem ainda o fortalecimento de uma rede de produção artesanal.

"Quando você vai em um petshop, a varinha, por exemplo, vai ter pena de pássaro. Então, além de não concordar com a crueldade animal, nós tentamos fazer crescer uma rede de desenvolvimento artesanal. Cada peça de um produto nosso tem a colaboração de algum produtor local", afirma.

Estas e outras opções estarão expostas na Feira Vegana, que acontece neste fim de semana no Parque da Cidade. Com entrada gratuita, aulão de forró fit, ações de bem-estar, exposição fotográfica e rodas de conversa são algumas das atrações.

Ana Paula Paixão, produtora da Feira, conta que desde a primeira edição, em novembro de 2017, a adesão do público fez com que a ideia continuasse.

"O objetivo principal é promover o veganismo, mostrar as causas que a gente defende, que é a libertação animal, e promover o desenvolvimento dos negócios em Salvador. Hoje temos muitas mulheres à frente dos empreendimentos", diz.

Além da comercialização de itens, o evento terá ainda um gatil que realizará adoção de animais. "Queremos a libertação deles. Na feira mostramos que é possível comer tudo de forma sem machucar os bichos de forma saborosa e saudável", finaliza.

Confira a programação da Feira Vegana

- SÁBADO, 5 de novembro

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, acessórios veganos e feira de adoção de animais com a Instituição Gatil Irmã Francisca.

14h às 17h: exposição Vale Encantado e atendimento de ventosaterapia e escalda-pés com Motta e Jussara Garcia15h: yoga Vinyasa com Tayla Candido.

16h: aulão de Forró Fit com Motta.

- DOMINGO, 6 de novembro

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, acessórios veganos e feira de adoção de animais com a Instituição Gatil Irmã Francisca.

14h às 17h: exposição Vale Encantado e atendimento de ventosaterapia e escalda-pés com Motta e Jussara Garcia.

15h: roda de conversa: Alimentação à base de vegetais é ancestral! Veganismo e saúde da população preta, com Thiara Camboim.

16h: Ciranda Literária Ecossistêmica, com Jacqueline Moreno do SOS Vale Encantado.