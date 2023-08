Empresa Baú + celebra 10 anos de existência na Casacor 2023

A Baú +, referência no mercado de design em Salvador, realiza um evento para comemora os 10 anos de história. Localizada na Alameda das Espatódeas, o grupo de lojas concentra móveis e peças de decoração paracompor ambientes internos e externos com muita elegância. Neste ocasião também acontecerá o evento CASACOR Bahia 2023 no Casarão da Família Ribeiro Lima, no bairro do Caminho das Árvores.

Inspirados pela trajetória da mãe, Edgar Portela e Pedro Pires, decidem abrir em 2013 a Baú+, loja de móveis voltada ao design contemporâneo brasileiro. Em 2020, foi lançada a Baú+ Objetos, linha de artigos de decoração voltada à produção de ambientes, em sociedade com Phillip Lyma, irmão de Pedro e Edgar. Para comportar a nova linha de produtos, foi necessária a abertura da 2ª loja Baú+, situada exatamente em frente à primeira, nas Espatódeas. Em 2022, a Baú+ foi convidada pela Natuzzi, grife italiana de mobiliário de alto padrão, para operar a loja própria da marca na mesma rua.

Hoje, a Baú+ faz parte do +Group, que contempla 3 lojas físicas situadas na Alameda das Espatódeas e dispõe de um mix de produtos e serviços voltados ao universo de arquitetura e decoração de alto padrão. Marcas exclusivas como Aristeu Pires, Decoralle, Doimo, IC Collection, Natuzzi Italia, Patio Brasil, San German e Vitra fazem parte do portfólio do grupo, assim como produtos assinados por renomados designers do Brasil e do mundo, a exemplo de Claudio Bellini, Elena Salmistraro, Luan Del Savio, Marcel Wanders, Maurizio Manzoni, Maurício Bomfim,

Nika Zupanc, Paola Navone, Roberta Banqueri, Ronald Sasson, Ronan & Erwan Bouroullec, Samuel Lamas, Sergio Matos e Verner Panton.

CRONOGRAMA DO EVENTO

17H - CIRCUITO PELOS AMBIENTES DA CASACOR BAHIA COM A PRESENÇA

DE DESIGNERS E ARQUITETOS PARCEIROS.

Living Baú+ | O arquiteto David Bastos e o designer Maurício Bomfim recebem os

convidados.

Casa Aristeu | A arquiteta Natália Coelho e o designer Aristeu Pires recebem os

convidados

Solário Doimo | O arquiteto Rodrigo Cassieri e a designer Roberta Banqueri recebem os

convidados

Urutau San German | O arquiteto Danilo Cajaíba e o designer Luan Del Savio recebem os

convidados

Terraza Patio Brasil | A arquiteta Fernanda Sturken e o designer Samuel Lamas recebem

os convidados

Refúgio Deca | As arquitetas Bruna e Fernanda Milcent recebem os convidados com

welcome drinks

Varanda Casulo | A arquiteta Dinah Lins recebe os convidados

18H - INÍCIO DO COQUETEL COM APRESENTAÇÃO DA BANDA DE JAZZ

20H - FALA COM AGRADECIMENTOS

20H10 - APRESENTAÇÃO DA BANDA PERCUSSIVA

22H - ENCERRAMENTO DO EVENTO