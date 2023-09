Empresa do ramo imobiliário realiza evento de comemoração aos 30 anos

A empresa Conceito Assessoria e Serviços Condominiais vai realizar, no dia 7 de outubro, um evento para celebrar os 30 anos de atuação no segmento. Vai acontecer o Fórum Multidisciplinar de Assuntos Condominiais, no Grand Hotel Stella Maris,em Salvador, das 8h às 17h.

Com 300 oportunidades de gerar negócios entre empresas que prestam serviço no ramo e gestores de condomínios, o evento vai agregar palestras inspiradoras e do cotidiano, mesas redondas com especialistas do setor e transmissão ao vivo para programa de rádio @cadeosindico.