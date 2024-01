Empresa que administra ferry é notificada devido queda de energia | A TARDE

A Internacional Travessias (ITS), responsável pelo sistema Ferry-boat de Salvador, recebeu uma notificação da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON) para prestar esclarecimentos sobre a queda de energia que ocorreu a bordo.

Segundo a CODECON, a empresa tem um prazo de 20 dias para fornecer informações detalhadas sobre a causa do incidente e as medidas adotadas para evitar recorrências. A empresa está sujeita à multa ou até interdição da embarcação, caso não apresente um plano de ação para inibir incidentes.

A operadora do Ferry-boat em Salvador já foi notificada em outras ocasiões por causa de denúncias dos passageiros, que relataram insegurança ao utilizar o transporte.

A CODECON informou que os usuários do sistema Ferry-Boat que se sentirem prejudicados na relação de consumo, seja na compra ou durante o uso do serviço, devem registrar a denúncia em um dos canais oficiais do órgão: Aplicativo Codecon Mobile, Aplicativo Fala Salvador, site CODECON, portal do Fala Salvador ou através da Central de Atendimento Disque Salvador - 156.

O consumidor também pode denunciar presencialmente na Central Municipal de Atendimento ao Consumidor, que funciona de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 8h às 17h, na Rua Chile, nº 3, Centro. Para mais orientações, o cidadão pode ligar para o número (71) 3202-6270.

Em nota, a ITS informou que recebeu a notificação e que prestará todos os esclarecimentos ao órgão municipal. De acordo com a empresa, na noite de domingo, 1º, a embarcação Rio Paraguaçu ficou sem energia por cerca de um minuto.

A ITS destacou que o problema foi pontual e durou até a troca do gerador, não causando insegurança para a travessia e passageiros. A empresa reforçou ainda que todas as embarcações realizam travessias com pelo menos dois geradores operacionais. Portanto, caso o principal venha a falhar, o substituto passa a operar.