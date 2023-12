Empresa vence licitação para fornecer câmeras nas fardas de PMs | A TARDE

A empresa Advanta Sistema de Telecomunicações e Serviços de Informática venceu a licitação para fornecer bodycams no fardamento de policiais militares na Bahia. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado, na quarta-feira, 6.

A empresa venceu após passar por análise de documentação e prova de conceito, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O saque das câmeras na Ata de registro de preço gerada a partir da licitação passará por análise das Secretarias de Administração (Saeb) e da Fazenda (Sefaz).

O major Jurandilson Nascimento, diretor de Videomonitoramento da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) da SSP, informou que, após a formalização e assinatura do contrato, a empresa terá 60 dias para fornecer as primeiras 1.100 câmeras, totalizando 3.300 em um ano.

De acordo com a SSP, mais de R$ 23 milhões serão investidos no equipamento, que deverá captar, transmitir, armazenar, gerir, além de realizar a custódia de evidências digitais obtidas nas atividades e diligências.