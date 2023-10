Empresária baiana é agredida por vizinho em condomínio de São Paulo

Uma empresária baiana foi agredida dentro de um condomínio em São Paulo. O caso aconteceu no dia 24 de setembro, mas as imagens da câmera de segurança só foram divulgadas nesta semana.

Segundo a vítima, identificada como Liana Grave, a situação ocorreu após seu filho e um amigo, crianças de 6 e 8 anos, serem agredidos pelo homem enquanto brincavam na quadra do condomínio. Ao questionar a atitude do homem, uma discussão foi iniciada e a mulher foi agredida com um soco e chute no rosto pelo vizinho.

Arquivo pessoal

Imagens da situação mostram que muitas pessoas tentam conter as agressões do homem. A vítima teve fraturas na mandíbula. As crianças presenciaram a violência.



Segundo a advogada Milena Lamonica, que defende a vítima, as investigações já foram abertas e foi pedido medidas de afastamento do agressor.

Arquivo pessoal