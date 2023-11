Empresário de Cruz das Almas é preso por sonegação de impostos | A TARDE

Um empresário de comércio atacadista de produtos alimentícios de Cruz das Almas foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), durante a Operação Nobreza, realizada em conjunto com o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Ministério Público.

O homem é apontado pela sonegação de mais de R$78 milhões, podendo o valor ser ainda maior e ultrapassar os R$500 milhões. Ele não teve a identidade revelada.

“Foi solicitado à Justiça o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas. O homem, durante o cumprimento de mandado de prisão, se deslocou de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, e só foi capturado em Salvador”, explicou a diretora do Draco, delegada Márcia Pereira.

Ainda segundo as investigações, as empresas não faziam o recolhimento fiscal do ICMS ou o fazia em níveis baixos, em valores incompatíveis com suas movimentações econômicas. A empresa ainda utilizava-se de ‘laranjas’, promovendo blindagem patrimonial dos proprietários.

O empresário foi encaminhado para o Complexo de Delegacias de Feira de Santana, onde está sendo ouvido e posteriormente ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário.