Enem 2023: confira dicas para se preparar na reta final para as provas | A TARDE

“A vontade, né? O desejo de estudar, de voltar para a sala de aula, de fazer medicina e continuar trabalhando com gente”. As palavras de incentivo e motivação são de Safira Silveira, de 56 anos, professora e aposentada. Após mais de 30 anos da primeira graduação, ela resolveu voltar para a sala de aula e se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que será realizado 5 e 12 de novembro.



Aposentada pelo Estado, Safira divide o tempo da preparação para o exame com as aulas ministradas na rede de ensino municipal, onde atua como professora de biologia. Ela confessa que a rotina é desafiadora, mas ressalta que o importante é vencer os desafios. “Estou estudando dentro das minha possibilidades. Porque não é fácil, né? A gente retomar, ter que estudar… mas eu acho que essa oportunidade de fazer o Enem é um caminho novo. Procuro prestar atenção nas aulas e, aos finais de semana, dentro das minhas possibilidades, relembrar os conteúdos", completa.

A primeira etapa da prova do Enem 2023 acontece no próximo domingo, 5, e a semana que antecede o exame é considerada como crucial para os estudantes. É nesse período que surgem a rotina de estudos e os fatores psicológicos. Começam com a pressão em alcançar à aprovação, seguidos de ansiedade, medo, estresse excessivo e insônia.

Para o professor e coordenador do pré-vestibular Bernoulli, Edmundo Castilho, o processo de preparação envolve o treinamento dos estudantes para conhecer a prova. Ele explica que, além de ser uma prova extensa e cansativa, ainda existe o teste físico. “No Bernoulli, realizamos todo o acompanhamento, desde simulados, monitorias - através das resoluções das questões, até o acompanhamento com psicólogos”.

Entre as técnicas de preparação, adotadas pela instituição, estão a realização dos 10 simulados, que ocorrem anualmente, com correção TRI (Teoria de Resposta ao Item), onde o aluno precisa ter consciência da realização de uma prova coerente. Funciona como uma espécie de programa anti-chute, para que os alunos tenham melhores pontuações.

O coordenador orienta que o mais importante, nesse momento de preparação, é olhar os erros. Porque conforme ele, a partir dos erros os alunos vão perceber onde podem melhorar. "O ideal é o aluno resolver provas anteriores, nessa semana, para que ele possa analisar os erros, analisar o tempo de prova. Outra dica é treinar a redação. A prova de redação do Enem já tem uma estrutura básica, pronta. O aluno não precisa se preocupar em criar uma nova estrutura, até porque, se ele tentar por essa linha, ele pode zerar a redação", alerta.

Aulão Preparatório

O Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, foi palco no último sábado, 28, do aulão gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. A iniciativa fez parte do programa "IngreSSAr", da Prefeitura da capital baiana, através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SPMJ).

Com aulas nas disciplinas das áreas de linguagens e matemática, física e química, de naturezas humanas, com disciplinas de geografia, artes, biologia, filosofia e história, o evento reuniu mais de 5 mil estudantes.

Aprovada em direito pela Universidade Federal Da Bahia (UFBA), no ano passado, a estudante Ana Maria Jambeiro, de 18 anos, conta que adotou algumas medidas essenciais para a preparação. "Pra mim foi imprescindível estudar matemática, uma disciplina que eu tinha muita dificuldade, além de montar uma estratégia de prova, mesclando a ordem das questões de acordo com as minhas dificuldades", descreve.

Outra dica da estudante foi a importância do aulão. "Os aulões foram enriquecedores em termos de aprendizado, de troca com os colegas, da aquisição de uma maior confiança", detalha.

Dicas para o dia da prova

De acordo com o professor e coordenador Edmundo Castilho, no dia anterior a prova, o estudante não deve adotar um ritmo de estudos intensos. Ainda segundo o profissional, a estratégia geralmente não funciona. Ele explica que o ideal é ter um dia relaxado, com boa alimentação e programações leves, sem muitos excessos.

Qual o alimento ideal para o dia?

O aluno deve se alimentar de maneira normal, leve e consistente. Lembrando que o Enem é uma prova extensa, de mais de 5 horas. Não se alimentar significa baixo rendimento.

Devo começar a redação primeiro?

Orientamos ao aluno que, no primeiro contato com a prova, olhe o tema da redação. Isso diminui a ansiedade do candidato. Mas ele não deve fazer a redação toda no primeiro momento. O ideal é primeiro elaborar o esboço da redação, ou seja, monta a estrutura da redação e depois inicia a prova. Por que isso? Porque durante a resolução das questões, o aluno pode ter ideias e embasamentos para melhor finalizar a redação.

Quais questões respondo primeiro: as mais fáceis, intermediárias ou difíceis?

Tanto no primeiro como no segundo dia de Enem, o aluno precisa entender que a prova tem um algoritmo chamado TRI (Teoria de Resposta ao Item). Então o aluno não deve fazer a mesma de maneira sequencial. Ele deve fazer a prova procurando as questões fáceis. Isso vai ajudar a não cansar nas respostas sequenciais, abrindo espaço para chutes ou não resolução de questões.

Como fica a relação entre o final da primeira prova e a preparação para a segunda?

O aluno deve descansar após a realização do primeiro dia de prova, relaxar a mente, e a partir do dia seguinte focar na segunda parte da prova.

Enem 2023

O Enem 2023 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. As notas das provas podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e a recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para ajudar os estudantes a se prepararem para a prova de redação, o Inep disponibiliza a Cartilha do Participante com informações sobre a Matriz de Referência da prova de redação. Além disso, a cartilha traz amostras comentadas de redações que receberam pontuação máxima, mil pontos, no Enem 2022.