Enfermeira morta pelo padrasto recebe homenagem de amigos em Salvador

Amigos da enfermeira Mariana Angélica Borges Gomes, 28, morta pelo padrasto com golpes de facão, fizeram uma homenagem para a vítima em frente ao Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), no Parque Bela Vista, onde a profissional trabalhava. O crime aconteceu madrugada desta terça-feira, 23, no Matatu de Brotas, em Salvador.

No vídeo, é possível notar cartazes com mensagens de carinho para Mariana. Os presentes ainda fizeram orações e minuto de silêncio por causa da tragédia que ocorreu com a enfermeira.

null Reprodução / Redes Sociais

Relembre o caso

Um homem é suspeito de assassinar com golpes de arma branca a própria enteada e o namorado durante a madrugada.

A polícia foi acionada por volta das 4h, na Rua Barros Falcão, para averiguar denúncia de agressão à mulher. Inicialmente, a guarnição da 58ª CIPM encontrou três pessoas ao solo, desacordadas. A terceira pessoa era o próprio suspeito, identificado com o prenome de David, que teria se deitado na poça de sangue criada pelos ferimentos das duas vítimas, para fingir que estava morto.

As vítimas foram identificadas como Mariana Angélica Borges Gomes, de 28 anos, e André Couto dos Passos, 25. Em nota ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que o padrasto suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante.