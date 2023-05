Padrasto diz que matou enteada e namorado dela por ciúme

O homem, que é acusado de matar a enteada e o namorado dela, disse que cometeu o crime por ciúme. A declaração foi dada em depoimento à Polícia Civil nesta terça-feira, 23, na 1ª Delegacia de Homicídios, em Salvador.

Segundo a delegada Pilly Dantas, o homem confessou o duplo homicídio e contou que houve uma discussão com as vítimas antes do fato. O suspeito teria invadido o quarto onde o casal estava assistindo a um filme, após supostamente ter escutado as vítimas fazerem “chacota” dele. A partir disso, ele arrombou a porta e entrou no local para “tirar satisfações".

A delegada informou que o suspeito, que morava na casa da vítima, disse que se sentia humilhado sobre como era tratado por Mariana e sua mãe. No entanto, ele não explicou porque não saía da casa.

"Ele confessou a prática do homicídio e feminicídio e alegou que vinha sofrendo, que era humilhado no relacionamento, que tinha ciúme da mãe e a dedicação com a filha. Ele se sentia humilhado nessa relação de morar na casa deles", relatou.

Em meio aos ataques, ele matou Mariana a facadas e depois pegou um facão para atingir o namorado dela, que tentou se proteger das agressões. A mãe da jovem, que trabalha como cuidadora de idosos durante a noite, estava trabalhando no momento do crime. Ela ainda será ouvida. As vítimas foram identificadas como Mariana Angélica Borges Gomes, de 28 anos, e André Couto dos Passos, 25.

"Ele ficou deitado sob a poça de sangue, fingindo-se de morto, e lá permaneceu até a chegada da polícia”, contou a delegada.

A delegada explicou que o acusado será submetido a exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e passará por audiência de custódia no prazo de 24 horas. Não há registro de ocorrências anteriores de violência envolvendo o acusado.