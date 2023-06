Enfermeiros do Hospital Português protestam contra cortes no pagamento

Enfermeiros do Hospital Português realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira, 7, em frente à unidade de saúde contra um suposto corte de gratificações.

Segundo o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (SEEB), os enfermeiros alegam que a rede hospitalar suspendeu o pagamento do adicional do setor especializado e reduziu o adicional noturno da categoria.

“Não vamos aceitar a retirada das gratificações. O patronal quer confundir vocês sobre uma decisão absurda da empresa em retirar a gratificação do setor fechado e reduzir o adicional noturno. O SEEB não aceitou e não aceitará a perda dos direitos dos enfermeiros. Essa decisão foi unilateral e arbitrária dos patrões. Não concordamos com esse absurdo e vamos intervir com ações políticas e jurídicas”, diz Alessandra Gadelha, presidente do sindicato sobre as mudanças propostas.

Ao Portal A TARDE, a assessoria do Hospital Português afirmou que foi firmado um acordo com a categoria que "solucionou o impasse em caráter temporário", após tratativas com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (SEEB).