Engavetamento com cinco carros deixa trânsito lento na ACM

Um engavetamento entre cinco carros congestiona o trânsito na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 31. A colisão aconteceu no sentido Rio Vermelho, no elevado do BRT.

De acordo com informações da Transalvador, o acidente deixou uma pessoa ferida e ela aguarda atendimento do Samu. Ainda segundo a Autarquia, agentes estão no local para organizar o trânsito.

O trânsito está lento na região