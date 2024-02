Engavetamento deixa trânsito lento na Via Expressa | A TARDE

Um engavetamento envolvendo dois carros e um ônibus, na região da Avenida Heitor Dias, em Salvador, deixou o trânsito lento na região. Os veículos ocupam parte da Via Expressa e aguardam caminhões guinchos para serem removidos.

Agentes da Transalvador foram acionados e estão no local para reordenamento do trânsito. De acordo com a Autarquia, não há registro de feridos no acidente.

Ainda segundo a Transalvador, o carro de passeio teria atingido o ônibus e, logo em seguida, atingiu a mureta da via, no início do viaduto da Via Expressa.