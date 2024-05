Engavetamento entre carro, ônibus e caminhonete deixa um ferido | A TARDE

Uma pessoa ficou ferida após uma colisão entre carro, ônibus e caminhonete na BR-324, nesta segunda-feira, 20, na altura do bairro da Palestina, em Salvador.

Testemunhas disseram que o acidente ocorreu quando o ônibus bateu na traseira do carro de passeio. Em seguida, o veículo menor acabou batendo no fundo da caminhonete.

Segundo a Via Bahia, concessionária que administra o trecho, a pessoa ferida foi encaminhada a um hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Com a colisão, formou-se um congestionamento na pista sentido Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km da capital baiana. De acordo com a Via Bahia, o engarrafamento era de 5 km por volta das 17h.

Publicações relacionadas