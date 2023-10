Engavetamento provoca lentidão na Estrada do Derba | A TARDE

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou o trânsito complicado na Estrada do Derba, na manhã desta quarta-feira, 18. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os veículos envolvidos no acidente obstruindo a via de mão-dupla, que gerou engarrafamento.

Ninguém ficou ferido com o acidente.



Reprodução