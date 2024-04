Entenda o imbróglio que envolve agentes do transporte público na RMS | A TARDE

A crise e as negociações entre a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e as empresas Costa Verde e Avanço sobre o transporte da Região Metropolitana de Salvador continuam. O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) fez recomendações para todos os envolvidos.

Para as empresas, a indicação é de não alterar as linhas de ônibus até a definição a ser firmada em Termo de Ajuste de Conduta.

Recomendações

Já a Prefeitura de Salvador não deve requerer alterações à Agerba para as linhas de ônibus do transporte até que a solução seja encontrada e que faça um incremento de linhas municipais na orla para atender a demanda.

Para a Agerba, a recomendação é de que não haja alterações nas linhas de ônibus sem o consenso técnico interinstitucional. Outra indicação é que no prazo de 24 horas, passe a fiscalizar alterações nas linhas de transporte metropolitano, sob pena de corresponsabilização.

Também é esperado que a Agerba faça um estudo técnico sobre os prejuízos da população com as alterações de linhas. A Agerba não respondeu à reportagem até o fechamento desta edição.

Para hoje, está previsto protesto do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro-BA), a partir das 10h. Os rodoviários sairão da Estrada do Coco em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). “Podemos decretar greve, caso as negociações não avancem e continue ocorrendo as demissões”, afirma o diretor de comunicação do sindicato, Catarino Fernandes.