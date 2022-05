Entenda por que tempestade esperada não atingiu Salvador

A frente fria que atinge grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil definitivamente não chegou até Salvador, que após um início de semana nublado, emendou dias de céu claro e calor. Nesta quinta-feira, 19, a previsão metereológica divulgada no início da semana, era de chuvas moderadas e fortes, em uma possibilidade de 90%, o que não aconteceu.

Ainda na noite de quarta-feira, 18, a capital baiana teve uma noite de céu nublado, com raios e relâmpagos. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os fenômenos foram causados por uma frente fria que se desloca pelo oceano Atlântico, causando nebulosidade e, consequentemente, chuvas fracas e isoladas.

No entanto, a quinta-feira é ensolarada na cidade por conta de um sistema de alta pressão, que está fazendo com que esta frente fria se desloque para o norte da região Nordeste, deixando o céu claro a parcialmente nublado com pouca chance de chuva. A tendência é que as chuvas esperadas para a sexta-feira, 20, também não aconteçam.

null Divulgação | Codesal