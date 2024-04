Entorno da Igreja dos Alagados é requalificado para estimular turismo | A TARDE

Todo o entorno da Igreja de Nossa Senhora dos Alagados e de São João Paulo II, no bairro do Uruguai, foi requalificado pela prefeitura de Salvador, e entregue à população nesta sexta-feira, 22. As obras de requalificação dos equipamentos custaram R$6,3 milhões.

Projetada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a intervenção integra o Plano de Bairros da Península de Itapagipe e visa oferecer melhores condições de vida à população local, bem como desenvolver o potencial turístico religioso da região, que abriga o único templo do mundo já visitado por três santos da Igreja Católica: São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos Pobres.



Em seu discurso, Bruno Reis afirmou que, para que uma região seja atrativa aos turistas, é preciso primeiro que ela seja boa para quem vive nela.

“Foi o que nós aplicamos aqui. O benefício desta intervenção é, primeiro, para a comunidade do final de linha do Uruguai e todo o entorno da igreja. Aqui, na realização desta obra, nos preocupamos com os mínimos detalhes. A FMLF conversou com a comunidade, ouviu sugestões, recolheu ideias e pôs no papel. E hoje, tudo isso se torna realidade”, disse.



Na oportunidade, o prefeito destacou a criação de 10 quiosques no entorno da Igreja dos Alagados que foram entregues a permissionários moradores do Uruguai, que poderão comercializar bebidas, lanches e o que mais tiverem interesse.

“Tivemos a preocupação com as pessoas que trabalham aqui, como Dona Valdomira, permissionária mais antiga do Uruguai que já recebeu a chave do seu novo quiosque. Em todas as obras da Prefeitura a gente procura oferecer essa oportunidade. São pessoas que vão poder trabalhar e, através do seu suor, vão garantir o seu sustento, o seu pão de cada dia”, afirmou.

A requalificação urbana, faz parte das celebrações do aniversário de 475 anos da capital baiana, e abrangeu melhorias não apenas no entorno da igreja, mas também nas áreas do Cine Teatro, do Espaço Cultural dos Alagados e do Terminal de Ônibus do Uruguai. Além da criação de espaços de convivência e lazer, os serviços envolveram pavimentação e reconstrução de meio-fio, colocação de piso intertravado, drenagem, implantação de quiosques, parque infantil, academia de ginástica, área de jogos, 13 pergolados em eucalipto, guarda-corpo, contenção em alvenaria de pedra e banheiros.

Para a revitalização da área, a FMLF realizou, durante um semestre, oficinas, visitas de campo e entrevistas com moradores para a formulação do diagnóstico e da proposta final, que foi aprovada. Presidente da fundação, Tânia Scofield disse que a população reclamava sobretudo de mobilidade, não só para o trânsito de veículos e coletivos, mas sobretudo para os pedestres, que não tinham espaço para caminhar com conforto e segurança.

“Por isso, aumentamos os passeios, para que dê as condições de conforto, de segurança e, principalmente, de acessibilidade ao pedestre. Equipamos todo o entorno com áreas de lazer, que já era uma área utilizada pela população para encontros, para convívio, mas carecia desses aparelhos. Aqui já tinha barracas, então nós organizamos esse espaço visando uma melhor convivência. Valorizamos principalmente os equipamentos culturais importantes daqui, como o Centro Cultural dos Alagados”, disse Tânia.

Caminho da fé

Com a conclusão da revitalização urbana, a Igreja dos Alagados passa a fazer parte do circuito de visitação e peregrinação que também conta com o Santuário de Santa Dulce dos Pobres e a Colina Sagrada da Igreja do Bonfim.

“Nós temos aqui o que chamamos de território santo. São três santuários importantíssimos, então criamos as condições para que as pessoas possam ter a sua fé num lugar apropriado, inclusive com maior acessibilidade ao morro em que está a igreja, com rampas que antes não existiam, era só uma grande escadaria e uma ladeira bem inclinada”, afirmou Tânia Scofield.

Característica singular

A Igreja de Nossa Senhora dos Alagados e de São João Paulo II fica localizada no alto de uma colina, praticamente ao término da Rua do Uruguai. A sua estrutura foi fundada em 1980 e foi inaugurada pelo então Papa João Paulo II por ocasião da sua primeira visita ao Brasil e à Bahia.

Plano

A urbanização do entorno da Igreja dos Alagados segue diretriz do Plano de Bairros de Itapagipe. O documento reúne informações sobre o território, proposições e políticas públicas para o desenvolvimento integrado e sustentável das 14 localidades que integram a região: Santa Luzia, Calçada, Mares, Uruguai, Massaranduba, Jardim Cruzeiro/Vila Ruy Barbosa, Caminho de Areia, Roma, Boa Viagem, Monte Serrat, Bonfim, Mangueira, Ribeira e Lobato.