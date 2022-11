Entregador é sequestrado e morto em Águas Claras

Um motoboy foi sequestrado e morto no bairro de Águas Claras, em Salvador, na noite de quinta-feira, 17. A vítima foi identificada como Alex de Jesus Júnior, que estava acompanhado de outro motoboy, trabalhador da mesma pastelaria, que também chegou a ser sequestrado, mas conseguiu fugir.

Familiares do jovem desaparecido receberam imagens de um corpo abandonado na Estrada do Derba e reconheceram as roupas como as de Alex Jesus Júnior. A delegada Andréa Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) confirmou a morte, mas ressaltou a necessidade de fazer exames.

"Há informações de que esse corpo possivelmente seja da vítima desaparecida, mas confirmação somente depois de exames. Infelizmente existe um corpo e iremos investigar o fato"

Um dos jovens, identificado como Ícaro, conseguiu fugir e acionou a Polícia Militar já na madrugada desta sexta-feira, 18. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com o entregador, que relatou ter sido sequestrado por um grupo de homens armados. A suspeita é que as vítimas teriam sido abordadas por traficantes da área.

Ele fugiu pela mala do carro, na Avenida Dois de Julho, que faz ligação entre Cajazeiras e a BR-324. "No deslocamento para o cativeiro, ou para o lugar que eles iam, o amigo do meu filho conseguiu pular do carro em movimento, correu e pediu ajuda a alguns moradores, que chamaram a polícia", contou à TV Bahia, o pai do jovem desaparecido.

Os militares encaminharam Ícaro para a 13ª Delegacia (Cajazeiras), onde ele prestou depoimento. Além disso, a Polícia Militar fez rondas pela região, mas não encontrou o entregador sequestrado.