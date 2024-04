Escola e postos de saúde são fechados após tiroteios em Mirantes de Periperi | A TARDE

As redes municipais de ensino e saúde tiveram suas atividades suspensas após os tiroteios que tem acontecido na região do bairro de Mirante de Periperi. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 12, pela Secretaria Municipal de Educação (Smed).

De acordo com a pasta municipal de educação, "em decorrência da sensação de insegurança, a Escola Municipal Mirantes de Periperi está com as atividades suspensas nesta sexta-feira, para os 365 alunos".

O Portal A TARDE tentou contato com a Secretaria Estadual de Educação (SEC), para saber a situação da rede estadual. No entanto, até o momento do fechamento desta matéria, ainda não obteve retorno.

Já a pasta da saúde informou que a situação compromete o acesso seguro dos profissionais e da própria população às unidades. As atividades foram suspensas em USF Colinas de Periperi, USF Alto do Cruzeiro e USF Rio Sena.

O funcionamento deve ser retomado na segunda-feira, 15. Os pacientes podem buscar as demais unidades de saúde do do Distrito Sanitário Subúrbio, que estão abertas com atendimento normal.



Nos últimos dias, tiroteios têm sido registrados na localidade. Duas pessoas morreram em decorrência da troca de tiros, que é atribuída a confronto entre facções criminosas que disputam o tráfico de drogas na localidade.