Escultura deteriorada de Ray Vianna é retirada da orla de Piatã

Em estado deteriorado e enferrujado, a escultura Caramuru-Guaçu, do artista plástico Ray Vianna, de 14 metros de cumprimento e 7 de altura, foi retirada da orla de Piatã na semana passada depois que o Jornal A TARDE denunciou as condições deste trecho do bairro, onde haviam estruturas necessitando de revitalização.

O morador da região, Eric Menezes, conta que todo dia via a escultura, desde que foi construída em 2015, durante as obras de requalificação do trecho entre Piatã e Itapuã. “Fomos eu e minha esposa lá tirar uma foto. Deixava a praça mais bonita e interessante. Entre o primeiro e o segundo ano começou a deteriorar. É um desperdício de dinheiro público ter que fazer e refazer”.

Procurado pela reportagem, o artista plástico Ray Vianna não retornou. Por meio de nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que realizou vistoria no monumento metálico que apresentava elevado grau de oxidação, podendo desabar e atingir transeuntes e encaminhou solicitação de retirada do equipamento à Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), que informou ter realizado o procedimento. Já sobre a possível revitalização, a Fundação Gregório de Matos respondeu que obra foi isolada durante análise sobre restauro que foi descartado pelo autor da escultura que concordou com a remoção como a solução mais apropriada.

Por fim, a FGM informou que tem mantido constante diálogo com o artista, avaliando a possibilidade da criação de uma nova obra para ocupar o espaço utilizando a fibra de vidro como matéria-prima.

