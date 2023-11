Espanhol é preso com cocaína em frascos de produtos para cabelo | A TARDE

Um espanhol de 27 anos foi preso no aeroporto de Salvador nesta terça-feira, 7, após ser encontrado com cocaína diluída em nove frascos de produtos para cabelo. Alguns dos recipientes eram infantis e tinham as imagens dos personagens de filmes infantis.

De acordo com a Receita Federal, o suspeito ficou três dias no Brasil, após chegar de viagem do Peru e do Equador. Ele retornaria para a Espanha nesta terça-feira, em um voo para Lisboa, em Portugal. Ao passar pelo Raio-X a equipe identificou material suspeito na bagagem do turista e o conduziu para a área de inspeção.

Conforme atestou o resultado do narcoteste, foi encontrada cocaína diluída em nove frascos de produtos para cabelo, com peso total de 7,25kg.



O passageiro alegou desconhecimento da droga e foi encaminhado junto com a bagagem para Polícia Federal para as providências legais.