Espetáculo infantil gratuito do Neojiba anima crianças neste domingo | A TARDE

Com entrada gratuita, o Neojiba apresentou, neste domingo (28), o espetáculo infantil “Os Saltimbancos”, que faz parte da programação do ‘Todo Domingo no Parque’, no Parque do Queimado, no bairro da Liberdade, em Salvador. A peça, que inicialmente teria apenas uma sessão, precisou ser reprisado devido à grande presença de pais já presentes no local.

O espetáculo foi inspirada no conto “Os Músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm. A versão original é italiana, mas foi adaptada em português com a autoria de Chico Buarque. O musical já foi apresentado pelo Neojiba em 2019, pelo núcleo de Feira de Santana, mas de forma remota.

Dessa vez a apresentação ficou por conta do Coro do Nordeste de Amaralina, junto com o Grupo Allegro e os solistas Alexandra Brasileiro, Gabriel Soledade, Iuri Neery e Denise Fersan. Que interpretaram, respectivamente, a gata, o cachorro, o jumento e a galinha.

Entre tantas crianças que estavam no local, Ana Sofia, de 9 anos, disse que ter amado a apresentação, ainda mais quando os animais entraram em cena. “Eu gostei do espetáculo, me diverti com muito com os animais, foi a parte que eu mais gostei”, contou ao Portal MASSA!.

Já para Camila Veiga, mãe do pequeno Arthur, é essencial que as crianças aprendam e aproveitem essa diversidade de produções que existe na capital baiana. “Vim com a turma de amigos e as crianças aqui para assistir à apresentação do Saltibancos. Foi uma apresentação muito legal, tinha muitas crianças, então as crianças também ficaram à vontade pra poder se manifestar e interagir com o espetáculo. E foi muito gostoso, quero voltar todo mês”, afirmou.