Estação Lapa é um dos pontos de coleta da Campanha Outubro Solidário | A TARDE

A Campanha Outubro Solidário, promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia, terá a Estação da Lapa como um dos pontos de coleta. A parceria vai ser oficializada nesta sexta-feira, 13, às 7h30, no terminal. O Diretor Presidente da Concessionária, Zilney Campello, destacou a importância da estação participar da iniciativa. “Com uma circulação de quase 500 mil pessoas, nossa estação deverá ser um dos pontos com grande arrecadação de donativos”, pontuou.

A campanha tem por objetivo beneficiar as creches comunitárias assistidas pelo programa Mais Infância, projeto que atende aproximadamente 120 unidades de ensino e acolhimento, totalizando uma média de 15 mil crianças.



O coordenador do projeto Mais Infância, Manoel Calazans, estará presente na abertura da ação. Quem quiser realizar as doações pode direcionar-se a caixa coletora, situada no térreo da Estação Nova Lapa, próximo a saída do metrô. A arrecadação acontece até o dia 12 de novembro.