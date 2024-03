Estação Mussurunga é liberada após protesto de passageiros | A TARDE

Um grupo de passageiros fechou a saída dos ônibus na Estação Mussurunga na manhã desta sexta-feira, 08. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o grupo protesto contra a demora dos veículos que fazem a linha Salvador-Camaçari.

A linha Camaçari-Terminal Mussurunga é uma das principais do sistema metropolitano e transporta 58.258 mil passageiros por mês, de acordo com a Agerba. Por volta das 7h30, os passageiros que ocupavam a via começou a permitir a passagem dos ônibus.

O primeiro ônibus a ser liberada foi o da empresa Avanço Transportes. De acordo com uma das mulheres que participa do protesto, há a promessa de um representa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) vá ao local e negocie com o grupo.

"Nós fomos informados que o senhor Claudio Jorge vai se reunr com parte de nós, para que se chegue uma solução . Fomos infomados pelos agentes e policiais militares que vai haver essa negociação. A passagem do onibus é R$6,80 e a gente protesta por mais qualidade no serviço", disse em entrevista ao Jornal da Manhã, na Rede Bahia.

A equipe do Portal A TARDE buscou contato com a Agerba para confirmar a informação sobre a possibilidade de negociação, mas não obteve retorno.

Confira o momento em que o grupo fechou a estação: