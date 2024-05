Estações do BRT HGE e Ogunjá abrem neste sábado; saiba como funciona | A TARDE

As estações de BRTs do HGE e do Ogunjá começam a funcionar neste sábado (18). O funcionamento está previsto das 9h às 15h, todos os dias da semana.

Os cidadãos que quiserem utilizar o meio de transporte poderão pegar os ônibus no sentido Lapa ou no sentido Pituba, assim como nas outras estações. A estação HGE fica próxima à entrada do hospital que leva o mesmo nome, enquanto a estação Ogunjá está localizada próxima ao viaduto Luiz Cabral.

Com o novo trecho do sistema de transporte, o BRT agora acumula 7 km e oito estações, que são: Cidade Jardim, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá, Vasco da Gama, Barris e Lapa. Ao todo, são 22 km alcançados e 18 bairros beneficiados.

