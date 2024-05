Estoque de sangue do Hospital Roberto Santos está crítico | A TARDE

O banco de sangue do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, está com estoque crítico. O estoque de sangue “O” negativo e de “O” positivo está “zerado”.

O Hemoba informou que quem puder doar deve se dirigir à unidade de coleta da instituição, localizada no subsolo do Hospital Geral Roberto Santos, rua Direita do Saboeiro, no bairro do Cabula.

Segundo a coordenadora da unidade, o HGRS consome mais de 30 bolsas de sangue por dia, por conta dos procedimentos cirúrgicos, dos pacientes em hemodiálise, além do serviço de oncohemato que, sozinho, utiliza cerca de oito bolsas por dia.

Condições para doar:

* Estar em boas condições de saúde e pesar acima de 50 kg;

* Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional;

* Ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

* Pessoas com mais de 60 anos só poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos;

* Homens podem doar até 4 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações e mulheres podem doar até 3 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações.

