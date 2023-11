Estrutura de prédio do Detran desaba em Salvador após fortes chuvas | A TARDE

A sede do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), localizada no bairro de Pernambués, em Salvador, teve parte da estrutura derrubada por conta das fortes chuvas que atingiram a capital baiana na madrugada desta terça-feira, 7.

Segundo informações, o prédio estava vazio no momento do desabamento e ninguém ficou ferido. Os servidores que trabalhavam no local já estão de mudança para a nova sede do órgão, que será instalada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Em fevereiro, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), falou sobre a nova sede do órgão de trânsito. “Ainda neste mês de março, no máximo abril, já teremos um espaço requalificado para receber o Detran”, disse.

O atual prédio do Detran deve passar por mudanças. O ex-governador Rui Costa (PT) sancionou projetos de lei que tinham o objetivo de autorizar a venda dos terrenos onde funcionam a sede do Detran, a atual rodoviária e outros dois prédios públicos que não estavam sendo utilizados.