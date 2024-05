Estudante é executado na saída de colégio em Salvador | A TARDE

Um estudante foi executado na tarde desta terça-feira, 7, ao sair do colégio na Rua Melo Morais Filho, no bairro da Fazenda Grande do Retiro. Ainda não identificação formal do estudante.

O adolescente estudava no Colégio Estadual Dois de Julho, localizado no mesmo bairro. Ainda não há informações oficiais do que tenha motivado o crime, mas segundo populares, a morte foi motivada por uma guerra entre facção.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram supostamente o menino com arma e usando drogas. No entanto essa informação preliminar, não há indícios oficiais de que seja realmente o adolescente das imagens.

Em nota enviado ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a equipe Silc/DHPP realizou os primeiros levantamentos sobre a morte do adolescente e que guias de remoção e perícias foram expedidas e poderão, juntamente com diligências, ajudar nas investigações.

Ainda de acordo com corporação, as circunstâncias, autoria e motivação do crime estão em fase de investigação.

Já a Secretaria da Educação do Estado informou que, devido à morte do estudante, as aulas no Colégio Estadual Dois de Julho foram suspensas no turno da noite.

