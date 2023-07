Estudante universitária morre vítima de bala perdida em Salvador;vídeo

A estudante Camila Silva dos Santos, de 23 anos, morreu na noite desta quarta-feira, 12, quando voltava da faculdade em Salvador. Ela foi vítima de uma bala perdida, em caso que aconteceu após uma troca de tiros na Avenida Garibaldi.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (PC) investiga a morte de Camila. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. De acordo com as primeiras informações, Camila, que voltava pra casa, foi atingida durante uma troca de tiros entre grupos criminosos.

"As equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime começaram imediatamente as investigações do crime, realizando a apuração preliminar, e a 1ª Delegacia de Homicídios ficará a cargo das demais diligências", diz nota da Polícia Civil.



A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) disse que foi acionada por volta das 22h para atender uma denúncia de disparo de arma de fogo na localidade. Mas os policiais não teriam identificado situação de "anormalidade" na região. No entanto, por volta das 00h, foram informados de uma jovem ferida na Rua Ferreira Santos, na Federação.

"De acordo com informações do 18º BPM, guarnições da unidade foram acionadas às 22h de quarta-feira, 12, para averiguar a denúncia de disparo de arma de fogo no bairro do Garcia, nas proximidades da Praça Lord Cochrane. Ao chegarem, os pms não detectaram anormalidade alguma no local. Já por volta das 00h, os militares foram informados de que uma jovem teria sido ferida por um disparo na Rua Ferreira Santos, na Federação, sendo que a mesma teria sido socorrida por populares para uma unidade de saúde da região, onde não resistiu aos ferimentos. Não há, até o momento, dados quanto à eventual relação dos episódios e as circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pela polícia judiciária.", diz a nota.

