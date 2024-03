Estudantes de escola particular são assaltados na Pituba | A TARDE

Três estudantes do Colégio Nossa Senhora da Luz, localizada na Pituba, em Salvador, foram assaltados na tarde desta quarta-feira, 13, em frente ao colégio.

Segundo populares, um homem em uma bicicleta abordou os três e levou a mochila deles. No entanto, por causa do peso, o suspeito teria deixado um no chão. Em um vídeo, é possível ver os alunos voltando para buscar a mochila que estava no chão. Os estudantes são do ensino fundamental 2.

Em nota ao Portal A TARDE, a Polícia Militar (PM) informou que uma viatura da 13ª CIPM foi acionada e constatou o fato. "Ao chegar no local, a guarnição constatou a veracidade do fato. De imediato rondas foram feitas a fim de encontrar os suspeitos, no entanto, nenhum indivíduo foi encontrado".

Os agentes orientaram às vítimas a registrarem um boletim de ocorrência na 16ª DT.