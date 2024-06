Estudantes de Salvador participam da simulação de Conferência da ONU

- Foto: Divulgação

Iniciada na terça-feira, 11, a 3ª edição da ONU Intercolegial reuniu delegações de estudantes de vários estados brasileiros que integram a Rede Jesuíta de Educação Básica (RJE) para simularem a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), marcando a primeira vez que a capital baiana sedia a simulação. Durante o evento, esses estudantes debateram temas concretos da ONU, como os conflitos na Palestina, a dependência mundial do dólar, a importância global do BRICS (bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros), as tensões geopolíticas entre a Venezuela e a Guiana, e o papel do Conselho de Segurança da ONU em assegurar a paz em meio às guerras contemporâneas.

O diretor da RJE, professor Fernando Guidini, destacou a importância do evento para a formação dos estudantes. “É um momento de extrema significatividade para nossa rede ao termos 120 jovens ao longo dessa semana discutindo aspectos de geopolítica, de questões ambientais e questões de relação macro”, afirmou. Vestidos formalmente, os jovens assumiram papéis de secretários-gerais e delegados representantes dos países, discursando e debatendo temas cruciais. Foram representados no evento o G-20, a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc) e o The United Nations Historical Security Council (UNHSC), com debates somente em inglês. Houve também uma simulação de sessão na Câmara dos Deputados brasileira, debatendo a crise econômica dos anos 90 e o impeachment do presidente Fernando Collor.

Tito Notaroberto, estudante do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, conta como foi a experiência na ONU Intercolegial: “Foi muito enriquecedor, os debates de altíssimo nível, né? Muito além das minhas expectativas, foi uma experiência muito enriquecedora que eu vou levar pra sempre”, disse. Tito, que já participou de vinte e três simulações da ONU, enfatizou a importância dessas simulações para o desenvolvimento de habilidades interpessoais, socioemocionais, diplomáticas e conhecimento acadêmico sobre geopolítica.

Maria Flor de Almeida, aluna do 3º ano no Colégio Antônio Vieira, destacou a diferença que da modalidade online para a presencial. “Essa experiência foi totalmente diferente das outras porque pessoas de outros estados vieram pra cá pra Salvador pra conseguir debater e ainda foi no modo presencial que realmente faz toda a diferença durante o debate”, comentou. Maria Flor participou do comitê de segurança histórica da ONU, debatendo a guerra do Yom Kippur de 1973. “Nós no comitê conseguimos alcançar uma resolução que ninguém nunca conseguiu na ONU”, afirmou com orgulho.

O professor Sérgio Silveira, diretor do Colégio Antônio Vieira, elogiou o desempenho dos alunos. “O saldo que nós tiramos de todo esse evento é que de fato houve um grande ganho de aprendizagem para esses alunos na construção do próprio conhecimento, do poder argumentativo, da capacidade de resolução”, disse. Ele destacou a importância de simulações como essa para preparar os jovens para futuros papéis decisórios na sociedade.

A próxima simulação da ONU Intercolegial no Brasil será em Fortaleza, em 2026, no Colégio Santo Inácio (CE). O evento, realizado de dois em dois anos, tem o objetivo de promover a valorização do protagonismo juvenil e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o exercício da cidadania global.