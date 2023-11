Evento acontece no Rio Vermelho neste sábado, 11 | A TARDE

O II PALCO SHOW LGBT+ do Rio Vermelho, no Largo da Mariquita, acontece no dia 11 de novembro, sábado, das 13h às 21h, com muitas atrações musicais, respeito, paz, amor e muitas cores.

A madrinha é Daiana Santos, Deputada Federal pelo Rio Grande do Sul que luta, resiste e propõe projetos de lei para a comunidade LGBT+.

O II PALCO SHOW LGBT+ terá Djs, a banda A Mulherada e performances de Drags Queens além de participações especiais.

As organizadoras do evento, Eva e Tetê Carreira, casal de lésbicas que é representatividade Lésbica da Bahia, fundadoras do Met Bronca, dirigentes de UNALGBT e membras da INTERPRIDE são as responsáveis por este grande evento acolhedor à comunidade LGBT+.