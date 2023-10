Evento celebra 50 anos do hip hop no Parque da Cidade, em Salvador | A TARDE

Um evento de hip hop, arte de rua e sustentabilidade aconteceu no Parque da Cidade, em Salvador, no último domingo,8. A Batalha pelos ODS temática sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU) para celebrar os 50 anos do hip hop, completados em 2023. Na final, oito competidores disputaram o prêmio de R$ 1,5 mil. Os segundo e terceiro colocados levaram R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.

No total, somando as premiações dadas nas seletivas, a Batalha premiou nove MCs em R$ 3,9 mil. “Fiquei feliz demais em vencer essa competição que é do conhecimento. Eu estudei muito os assuntos, me preparei e quem estuda Deus ajuda. Essa vitória veio para mostrar que precisamos acreditar em nós mesmos e sempre que tiver batalha de rap, é só me chamar que estou colado”, disse Nadson Leal.



Em segundo lugar ficou a única mulher participante da batalha, a MC Nutt, de Cosme de Farias. Já a terceira colocação foi para o MC Nasth, de Periperi.



Sobre o evento



Realizada pela primeira vez em Salvador, a Batalha pelos ODS teve o objetivo de popularizar na cidade os 17 ODSs, que reúnem centenas de metas para a humanidade alcançar nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, dentre outros elementos que fazem parte do desenvolvimento sustentável.

O evento foi uma produção da Maré Cheia Produções e patrocínio do Grupo Civil e da Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz Salvador), através do programa Viva Cultura.