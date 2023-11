Evento da Unijorge terá abertura com palestra da advogada Fayda Belo | A TARDE

A advogada especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios, Fayda Belo, é convidada da palestra de abertura da 18ª edição do Interculte, promovido pela Unijorge, nesta terça-feira, 24, às 19h, no auditório Zélia Gattai, no campus da Unijorge, na Paralela. O tema deste ano é “Gênero, Estéticas e Afetividades na produção de Inteligências outras”.



Fayda é escritora, palestrante, professora convidada e integra a lista do Brazil Charlab como uma das advogadas mais influentes do Brasil. Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, a advogada e influenciadora produz conteúdo sobre informações jurídicas com linguagem simples para facilitar o acesso da população.

O evento interdisciplinar terá ainda uma vasta programação, de 24 a 26 de outubro, com centenas de atividades abertas a estudantes, professores e ao público em geral, em diversas áreas como Saúde, Tecnologia, Engenharia, Comunicação, Educação e Artes. A agenda conta com palestras, mesas redondas, minicursos, mesas de comunicação, que serão ministradas por professores da Unijorge e especialistas convidados.

Para participar da programação, inclusive da palestra de abertura, é necessário se inscrever no site do Interculte. As vagas para a palestra de abertura são limitadas.

Serviço

O que: 18ª edição do Interculte - ““Gênero, Estéticas e Afetividades na produção de Inteligências outras” - Palestra de Abertura: Fayda Belo

Quando: 24 de outubro, às 19h

Período do evento: de 24 a 26 de outubro de 2023

Onde: Unijorge, Campus Paralela (Auditório Zélia Gattai)