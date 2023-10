Evento de inovação BTX 2023 começa nesta quinta-feira

Destaque entre eventos de tecnologia e inovação do estado, o Bahia Tech Experience (BTX 2023) terá início nesta quinta-feira, 28, às 18h30, no Parque Tecnológico da Bahia.

Gratuito para o público, o BTX tem programação até sábado, 30, e contará com painéis, área gamer, exposição de startups, aquário de podcasts e espaços de experiência, além de programação musical e outras atividades.

O evento é uma realização do Sebrae e da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), em parceria com ABAS Startups, One Nation, BahiaGás, Fábrica Cultural, Huawei, One Nation, Parque Tecnológico e Solvum.

A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site https://www.bahiatechexperience.com.br/.