Evento focado em gestão financeira e vendas será realizado em Salvador | A TARDE

O evento “Gestão Impacto 360º - O empreendedorismo e seus desafios”, voltado para empreendedores, acontecerá a partir das 8h, nesta quarta-feira, 29, no Sebrae Costa Azul, em Salvador. A ocasião busca reunir interessados em debater temas dos setores de gestão financeira, vendas e gestão de pessoas.



Para participar, é preciso fazer a inscrição através do Sympla e, no dia do evento, doar 1kg de alimento não perecível que será destinado à ONG Investidores da Esperança.

O contador, especialista em tributos e diretor da Impacto Contabilidade, Alison Santana, é quem abre a programação do dia com o tema “Como a gestão financeira pode impactar positivamente o seu negócio”. Na sequência, Danubia Macedo, especialista em gestão de pessoas e recursos humanos, discute o assunto “A chave do desempenho da gestão com pessoas”.

Para fechar o evento, a empresária e influenciadora digital, Iasmine Fernandes, ensinará aos participantes estratégias de vendas no digital e como atrair novos clientes.

A iniciativa, promovida pela Impacto Contabilidade, conta com o apoio do Sebrae e patrocínio da SST, Macedo RH e da Parceiro Soluções.

