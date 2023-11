Evento oferece qualificação para empreender no ramo de vinhos | A TARDE

O vinho, bebida bastante consumida na Europa, vem ganhando espaço entre os brasileiros, principalmente na região Nordeste. De acordo com levantamentos feitos por consultorias, o índice de consumo da bebida cresceu cerca de 18% nos últimos três anos. Na Bahia, a oportunidade de crescimento se dá pela intensificação do interesse na bebida e pela margem de consumo per capita do baiano ainda ser abaixo de um litro anual.

Segundo um estudo feito pela Wine Intelligence, os consumidores esporádicos têm se rendido cada vez mais a versatilidade dos múltiplos sabores dos vinhos, cerca de 29 milhões de pessoas agora fazem o consumo regular da bebida no país. No nordeste, isso representa um crescimento de 4,5%, acima da média nacional que é de 1,9%. Salvador sobressai neste cenário como a maior capital consumidora da região.



Potencial de crescimento



O consumo recorde de vinhos teve seu pico durante a pandemia em 2020, com 490 milhões de litros no país. Para o consultor de mercado e especialista em vinhos, Diego Bertolini, ainda há uma possibilidade enorme para que bares, restaurantes e lojistas invistam na cultura do vinho.



"No nordeste esse consumo ainda é abaixo da média nacional, que é de 4,5 litros por ano, então aí a gente vê a oportunidade desse avanço, ou seja, novos consumidores migrando para o vinho. A gente começa a ver o vinho cada vez mais presente em bares em restaurantes na beira da praia, com destaque para a categoria dos espumantes, ideais para temperaturas elevadas", detalhou.



Segundo Diego, ainda há oportunidade de elevação na venda da bebida, pois apenas 10% dos bares e restaurantes do país oferecem vinhos na carta de drinks, muitas vezes essa ausência se dá por falta de conhecimento. "A gente precisa muito de qualificação dos profissionais, e conscientizar os empresários de bares e restaurantes que quem trabalha com vinhos tem 70% mais de margem do que um que não trabalha, conforme dados da Fispal Tecnologia", ressalta.



Capacitação assertiva



A 9ª edição da Bahia Vinho Show, que será realizada entre os dias 30 de novembro e 02 de dezembro, oferece qualificação certificada para interessados em impulsionar seus negócios físicos ou virtuais. O Workshop 'Venda Mais Vinhos' com Diego Bertolini, que ocorre das 8h às 18h, ainda tem vagas disponíveis, que podem ser adquiridas pela plataforma Sympla. O curso explorará conteúdos práticos para quem deseja aumentar as suas vendas de vinhos, seja em loja especializada, física ou virtual, restaurantes, bares ou vendedores autônomos. Durante a oficina serão abordadas as tendências da indústria vinícola, bem como estratégias para elevação de vendas e construção de estratégias para se consolidar no mercado.