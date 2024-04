Eventos causam mudanças no tráfego em bairros de Salvador no domingo | A TARDE

Rio Vermelho é um dos bairros que sofrerá alterações | Foto: Reprodução/Google Street View

O tráfego de veículos será alterado em diversos bairros de Salvador, no domingo, 24, por causa da realização de eventos. De acordo com a Transalvador, todos os residentes das localidades onde houver interdição total terão assegurado o acesso às vias bloqueadas mediante comprovação de endereço. Confira abaixo:



- Bairro de Itacaranha (Desfile do Bloco as Piriguetes)

O tráfego de veículos será interditado progressivamente, das 10h às 17h, na faixa à direita, das seguintes vias: Rua Rio Madeira (saída do Largo de Itacaranha), Rua Rio do Meio (retorno) e Rua Rio Madeira (chegada do Largo de Itacaranha).

- Bairro de Monte Serrat (Vamos Ver o Pôr do Sol)

Das 17h às 19h, o tráfego de veículos será interditado na Rua Monte Serrat / Ponta do Humaitá.

- Bairros do Rio Vermelho e Monte Serrat (Salvador 10 Milhas)

O fluxo de veículos entre os dois bairros será alterado. Haverá a proibição do estacionamento de veículos, da 0h às 10h30, na Rua Monte Serrat. Além disso, o trânsito será interditado, da 0h às 10h30, nas seguintes vias: Rua São Francisco (altura da Rua Rio Paraguaçu), Rua da Boa Viagem (no trecho entre a Rua Professor Dionísio Pedro Alcântara e a Rua Rio São Francisco) e Rua Rio Itapicuru (altura da Rua da Boa Viagem).

Já das 5h às 10h30, o tráfego de veículos será interditado, nas seguintes vias: Rua da Paciência (entre o Largo de Santana e a curva da Paciência), Av. Oceânica (entre a curva da Paciência e o Largo do Farol da Barra), Av. Lafayete Coutinho / Av. Contorno (sentido Vale do Canela, entre a Praça Cayru e o Solar do Unhão), Praça do Mercado Modelo, Av. da França (via à direita, entre o Terminal Náutico e o Moinho de Salvador), Av. Engenheiro Oscar Pontes (entre o Moinho de Salvador e o Largo da Calçada), Rua Barão de Cotegipe, Av. Luiz Tarquínio (sentido Largo da Boa Viagem) e a Rua Rio Paraguaçu.

Ainda no mesmo horário, haverá a interdição do trânsito, nas seguintes vias: Av. Oceânica (faixa à direita, sentido Barra, entre a Rua Eurycles de Mattos e a Travessa Bartholomeu de Gusmão), Av. Oceânica (lado direito, sentido Itapuã, entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Avenida Adhemar de Barros), Av. Sete de Setembro (entre a Rua Barão de Itapoan e o Largo do Farol da Barra), Largo do Campo Grande (faixa à direita, entre o Corredor da Vitória e o acesso Av. Reitor Miguel Calmon), Av. Engenheiro Oscar Pontes (faixa à direita, entre o Moinho de Salvador e o Largo da Calçada) e Praça Irmã Dulce (entre a Av. Luiz Tarquínio e a Rua Barão de Cotegipe).

Durante a passagem dos atletas, o fluxo de veículos será interditado progressivamente na Av. Sete de Setembro (sentido Porto da Barra, faixa à direita, trecho entre o Porto da Barra e o Largo do Campo Grande) e na Av. Reitor Miguel Calmon.

Ocorrerá também, o desvio do tráfego de veículos, das 5h às 10h30, nas seguintes vias: Av. Centenário (último retorno), Av. Lafayete Coutinho / Av. Contorno, sentido Comércio (defronte ao 2º Distrito Naval), para a Rua da Conceição da Praia, Av. Reitor Miguel Calmon/Vale do Canela sentido Campo Grande para o Viaduto Menininha do Gantois / Ligação Reitor Miguel Calmon, Campo Grande, 1ª Travessa Frederico Pontes / Av. Jequitaia e na Praça Irmã Dulce/ Rua Barão de Cotegipe (desvio para Rua Frederico Lisboa).

Das 5h às 10h30, haverá instalações de três Barreiras Fixas e seis Barreiras Móveis. E os veículos que trafegam pelos trechos interditados, terão como opções de tráfego: No sentido Rio Vermelho/Barra, a rua Conselheiro Pedro Luiz, Rua Lucaia e a Av. Anita Garibaldi. Já no sentido Ladeira da Barra/Ondina, a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame e a Av. Centenário.

Os veículos provenientes da Calçada, com destino à Cidade Alta poderão acessar a Av. da França (pista da esquerda), Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha e a Rua Carlos Gomes.

O acesso à Igreja da Conceição da Praia poderá ser feito pela Av. Lafayette Coutinho/Av. Contorno (sentido Mares) ou Ladeira da Conceição da Praia.