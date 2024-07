Ex-diretores denunciam graves irregularidades no Crefito-7: 'Vergonha'

- Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A antiga diretoria do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região (Crefito-7), com sede em Salvador, divulgou um comunicado denunciando graves irregularidades na atual gestão da entidade. Segundo o documento, a chapa dos atuais diretores foi cassada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Cofitto), no entanto uma liminar da Justiça fez com que ela reassumisse a administração da organização.

De acordo com a fisioterapeuta Gracielle Santos, que era diretora-secretária da Crefito-7 antes da atual chapa reassumir o controle, as irregularidades começaram ainda antes das eleições para a gestão 2023-2026.

“Foi tanta irregularidade, que o Cofitto teve que fazer uma intervenção antes do processo eleitoral. Por exemplo, existe um prazo certo para se convocar as eleições, mas como eles se mantinham no poder, não faziam esse chamamento das eleições. Aí o Cofitto fez a intervenção e convocou a eleição”, disse Gracielle.

Além disso, de acordo com o documento divulgado pela diretoria da Chapa “Muda Crefito-7”, houve várias irregularidades que foram judicializadas, como contas da gestão 2018-20222 reprovadas, bem como “retenção de impostos e não recolhimentos, no valor de R$ 27.514,49, que poderiam ser enquadrados como atos de improbidade administrativa. Além disso, foi identificada renúncia de receitas, por deixarem de efetuar cobranças de dívida ativa e autorizar isenções de dívidas não prescritas no montante de R$7.977.165,00”, diz o comunicado.

Despacho da PF que identificou IP do computador e celular da Crefito-7 usados na disseminação de fake news | Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

O problema maior, que motivou a cassação da chapa, no entanto, foi um caso de disseminação de fake news contra o presidente da Crefito-2 e a própria autarquia que, segundo despacho da Polícia Federal, foi feito utilizando telefone e computador institucional da Crefito-7.



De acordo com o comunicado, o então presidente do Crefito-7 teria criado um perfil falso no Instagram, chamado @fisioterapeutadestemido, para veicular as fake news. No despacho da PF, consta que os números do IP do computador e do celular usados pela conta @fisioterapeutadestemido pertenciam à Crefito-7.

Mesmo assim, a Chapa “Tecer” acabou vencendo as eleições, no entanto, em agosto de 2023, foi cassada. Assim, a Chapa “Muda Crefito-7” assumiu a gestão da autarquia até que, em maio deste ano, uma liminar da Justiça devolveu a administração da Crefito-7 à Chapa “Tecer”.

“Chegaram lá na sede de maneira abrupta, com essa liminar, coagindo funcionários,quebrando câmeras. É uma vergonha ter esse tipo de gente à frente do Conselho Regional”, lamenta Gracielle.

Ainda segundo a ex-diretora-secretária da Crefito-7, outra irregularidade identificada na gestão 2018-2022 foi a anistia de dívidas relacionadas à contribuição anual da esposa do presidente, que também é fisioterapeuta, referentes aos anos de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013. “Legalmente, apenas havia prescrito de 2008 a 2011”, diz.

Gracielle apontou que todas as denúncias e documentos comprobatórios foram encaminhados aos órgãos controladores, para avaliação. Ela destaca, no entanto, que a principal motivação para a divulgação das denúncias é informar aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais sobre o que está ocorrendo na Crefito-7.

“ Queríamos trazer à tona, para os profissionais da área saberem dessa quantidade de irregularidades”, finaliza.