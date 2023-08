Ex-funcionários da CSN bloqueiam saída da Estação Acesso Norte

Trabalhadores do transporte coletivo de Salvador que atuaram na CSN (Concessionária Salvador Norte), que parou de operar na capital baiana, fizeram um novo protesto na manhã desta quinta-feira, 17. Os ex-funcionários fecham a saída da

Na gravação obtida pela equipe do Portal A TARDE, é possível ver que o pneu de um ônibus do consórcio Integra foi esvaziado, o que faz com que outros veículos não passem pelo local.

Na sequência, os manifestantes deixaram a Estação Acesso Norte. que fica na Rótula do Abacaxi, e seguiram na pista da Avenida Antônio Carlos Magalhães. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) monitora a situação e pede que os motoristas evitem a região.

A TARDE / Leitor

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (SEMOB) informou que "não há por parte da Prefeitura pendências quanto à situação dos ex funcionários da CSN. A pasta tem a expectativa da realização do pagamento por parte dos antigos concessionários, porém, por se tratar de uma negociação entre empresas privadas, não há interferência da gestão municipal no processo". Ainda segundo a pasta, os ex-funcionários da CSN se deslocaram para região da rodoviária de Salvador.