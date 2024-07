Ex-funcionários do BANEB se reúnem no 3º Encontrão dos Banebiados

O Grupo A TARDE esteve presente na ocasião - Foto: Divulgação

O 3° Encontrão dos Banebianos, idealizado pelos exs-funcionários do Banco do Estado da Bahia (BANEB), acontece nesta sexta-feira, 12, em Salvador. O evento é realizado das 10h às 17h, no clube da OAB, em Praia do Flamengo.

O Grupo A TARDE esteve presente na ocasião, com uma ação de distribuição de jornal e necessaires.

"Esse evento tem uma importância muito grande pra gente porque o BANEB era um banco diferenciado em que o tratamento era muito bom com todos os funcionários lá serviu de faculdade pra todo nós aprendemos muito tem que ter a oportunidade iguais. Éramos tratados como família e continuamos nesse mesmo lema. É de uma importância muito grande reencontrar os colegas, vieram colegas de vários lugares do estado", disse Tânia Maria, uma das organizadoras do evento.