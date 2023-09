Ex-rodoviários da CSN realizam protesto e travam trânsito na Lapa

Ex-funcionários da extinta empresa de ônibus CSN realizam uma novo protesto na manhã desta terça-feira, 5, e causaram complicações no trânsito na região entre o Dique do Tororó e a Estação da Lapa.

A reportagem do Portal A TARDE esteve no protesto, em que o grupo utiliza cartazes e interdita a maioria das faixas, no sentido Centro, para chamar atenção da Prefeitura de Salvador em relação ao não pagamento dos direitos trabalhistas. Policiais militares e agentes da Transalvador acompanham o protesto.

Os ex-rodoviários seguem realizando protestos pela cidade para demonstrar insatistafação. No dia 28 de agosto, eles percorreram grande parte da Avenida Paralela, também causando transtornos ao trânsito.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que, por parte da Prefeitura de Salvador, não há pendências quanto à situação dos ex-funcionários da CSN. O órgão disse ainda, que tem expectativa de pagamento por parte dos antigos concessionários, no entanto, por se tratar de uma negociação entre empresas privadas, não há interferência da gestão municipal no processo.

Veja o vídeo:

Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE