Ex-salva-vidas foi atropelado por lancha na Barra, diz Associação | A TARDE

O corpo de Erivan José Pedroso Brandão Filho, de 61 anos, ex-salva-vidas da Salvamar foi encontrado na Praia do Farol da Barra, no início da tarde da última terça-feira, 2. De acordo com o Jurídico da Associação Baiana de Apneia e Pesca Subaquática, a morte foi causada por uma lancha, cujo condutor não foi identificado.

Ao Portal A TARDE, o advogado Mateus Nogueira confirmou a suspeita de que uma lancha possa ter atropelado o mergulhador. Segundo informações preliminares, a vítima estava com todos os equipamentos, mas a sinalização foi ignorada.

Membros da associação convocaram uma manifestação, para esta quarta-feira, 3, na Praia do Porto da Barra, para cobrar investigações e justiça pela morte do mergulhador.

Em nota, a Marinha do Brasil, por meio Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informou que tomou conhecimento do fato, na tarde de terça-feira, 2. "A CPBA informa, ainda, que a apuração dos fatos está ocorrendo em conjunto com as Polícias Militar e Civil e com o Corpo de Bombeiros Militar".

De acordo com a Polícia Civila, a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga a morte de Erivan José Pedroso Brandão Filho, Ainda secundo a PC, os laudos devem atestar a causa da morte.