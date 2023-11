Ex-sargento mata esposa e depois atira contra si mesmo em Mussurunga | A TARDE

Um mulher identificada como Renata Freitas foi morta a tiros na noite deste domingo, 19, no bairro de Mussurunga, em Salvador. O autor dos disparos seria o marido da vítima, o ex-sargento do Exército, André Sena.

Informações preliminares apontam que Renata teria sido executada com três tiros dentro de casa, que fica localizada no 'Setor L'. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Posteriormente ao ato criminoso, André Sena teria fugido da residência e atirado contra si mesmo. Ele foi encontrado morto em um local conhecido como 'Setor I'.

Até o momento, ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado a morte de Renata. Equipes da Polícia Militar estiveram no local, assim como da Polícia Civil, que investiga o caso.





Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda! Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a). Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.